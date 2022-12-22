Повітряну тривогу в областях України почали оголошувати близько 14:05, пише 24 канал. Спершу тривогу почали оголошувати на Сході України.

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Де оголосили повітряну тривогу

Вінницька область

Черкаська область

Полтавська область

Кіровоградська область

Харківська область

Донецька область

Дніпропетровська область

Миколаївська область

Одеська область

Херсонська область

Запорізька область

Крім того, з 4 квітня 2022 року повітряна тривога продовжує діяти на території Луганської області.