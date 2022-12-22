Повітряну тривогу в областях України почали оголошувати близько 14:05, пише 24 канал. Спершу тривогу почали оголошувати на Сході України.

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Де оголосили повітряну тривогу

  • Вінницька область
  • Черкаська область
  • Полтавська область
  • Кіровоградська область
  • Харківська область
  • Донецька область
  • Дніпропетровська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Херсонська область
  • Запорізька область

Крім того, з 4 квітня 2022 року повітряна тривога продовжує діяти на території Луганської області.