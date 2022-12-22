Повітряну тривогу в областях України почали оголошувати близько 14:05, пише 24 канал. Спершу тривогу почали оголошувати на Сході України.
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Де оголосили повітряну тривогу
- Вінницька область
- Черкаська область
- Полтавська область
- Кіровоградська область
- Харківська область
- Донецька область
- Дніпропетровська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Херсонська область
- Запорізька область
Крім того, з 4 квітня 2022 року повітряна тривога продовжує діяти на території Луганської області.