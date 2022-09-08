На Востоке и Юге была воздушная тревога

Утром 8 сентября на Востоке и на Юге Украины объявляли воздушную тревогу. Людей просили направляться в укрытие.

Сирены начали раздаваться около 05:45. Сначала – в восточных регионах, а затем – в южных и центральных. Однако после 06:10 в регионах последовали отбои.

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Где объявляли тревогу

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Луганская,

Запорожская,

Николаевская,

Кировоградская,

Черкасская область.



Карта воздушной тревоги / Скриншот с сайта

Как действовать

Когда объявили тревогу, людям следует сразу спускаться в укрытие. Там нужно находиться до отбоя, о котором скажут из официальных ресурсов.

Если поблизости нет укрытия, нужно хотя бы соблюдать правила двух стен дома. Следует найти такой уголок, чтобы от места потенциального взрыва человека отделяло две стены. Одна будет сдерживать ударную волну, другая будет защищать от обломков.

В любом случае нельзя фотографировать и публиковать в сети фото или видео взрывов. Это только поможет врагу скорректировать огонь. Не следует разглашать и места "прилетов", пока нет официальных уведомлений от власти.

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