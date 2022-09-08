Сирени почали лунали близько 05:45. Спочатку – у східних регіонах, а потім – у південних та частині центральних. Однак після 06:10 в регіонах пішли відбої.

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Де оголошували тривогу

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Луганська,

Запорізька,

Миколаївська,

Кіровоградська,

Черкаська області.



Карта повітряних тривог / Скриншот із сайту

Як діяти

Коли оголосили тривогу, людям слід одразу спускатись в укриття. Там потрібно перебувати до відбою, про який скажуть з офіційних ресурсів.

Якщо поблизу немає укриття, необхідно хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. Слід знайти такий куток, аби від місця потенційного вибуху людину відділяло 2 стіни. Одна стримуватиме ударну хвилю, інша захищатиме від уламків.

У жодному разі не можна фотографувати й публікувати в мережі фото чи відео вибухів. Це тільки допоможе ворогу скорегувати вогонь. Не слід розголошувати й місця "прильотів", поки немає офіційних повідомлень від влади.

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