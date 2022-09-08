Сирени почали лунали близько 05:45. Спочатку – у східних регіонах, а потім – у південних та частині центральних. Однак після 06:10 в регіонах пішли відбої.
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Де оголошували тривогу
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Луганська,
- Запорізька,
- Миколаївська,
- Кіровоградська,
- Черкаська області.
Карта повітряних тривог / Скриншот із сайту
Як діяти
Коли оголосили тривогу, людям слід одразу спускатись в укриття. Там потрібно перебувати до відбою, про який скажуть з офіційних ресурсів.
Якщо поблизу немає укриття, необхідно хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. Слід знайти такий куток, аби від місця потенційного вибуху людину відділяло 2 стіни. Одна стримуватиме ударну хвилю, інша захищатиме від уламків.
У жодному разі не можна фотографувати й публікувати в мережі фото чи відео вибухів. Це тільки допоможе ворогу скорегувати вогонь. Не слід розголошувати й місця "прильотів", поки немає офіційних повідомлень від влади.
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