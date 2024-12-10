На трех направлениях на Востоке наступает 150 тысяч россиян, – Волошин

На Покровском, Кураховском и Времовском направлениях наступают сразу 3 группировки врага. Говорится об около 150 тысячах военнослужащих страны-агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

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Сколько россиян сейчас наступают на Востоке

Оккупанты продолжают давить на Востоке, несмотря на потери в личном составе и технике. Кремль перебрасывает все имеющиеся силы и средства, чтобы достичь своих захватнических целей.

Так, на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях сейчас наступают сразу 3 группировки россиян – "Центр", "Юг" и "Восток". В общем, на этих трех направлениях на Востоке Украины наступают около 150 тысяч российских солдат.

По словам Волошина, на Покровском направлении сосредоточено около 70 тысяч оккупантов, на Кураховском – 35 – 36 тысяч, а на Времовском – более 40 тысяч человек. Все эти силы Россия привлекает для проведения боевых действий.

Вместе с тем, враг несет и колоссальные потери. В ноябре только в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" было ликвидировано более 35 тысяч оккупантов. Если говорить о прошлой неделе, то, по словам Волошина, на 3 направлениях Россия потеряла более 8 000 человек.

К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 10 декабря враг потерял 755 940 человек. Из них – 1350 ликвидировали за минувшие сутки.