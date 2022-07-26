На Востоке – воздушная тревога: в Харькове сообщают о взрывах

Во всех восточных областях страны была объявлена тревога. Вскоре жители Харькова сообщили о звуках взрывов в своем городе.

Сирени почали лунати на Харківщині о 3:21, а через 16 хвилин уже лунали вибухи. Слід зауважити, що в самому Харкові та Харківському районі попередили про загрозу артобстрілу. Також про таку небезпеку повідомили в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Там вже був обстріл на початку доби.

У цей момент В окупованому Донецьку вкотре вибухи та пожежа – могло прилетіти у військовий об'єкт



Карта тривог станом на 03:42 / Скриншот

