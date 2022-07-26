Сразу несколько телеграмм-каналов подтвердили, что атакованы важные для российской армии точки. Также обнародовали видео пожара. Недавно похожая ситуация была в оккупированной Головке, где слышали серию взрывов.

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Вероятно, ударили по нефтебазе в Донецке

На всех опубликованных видео видно, что в Буденовском районе Донецка действительно очень масштабный пожар. Вихрь огня вырывается на десятки метров вверх.

Масштабный пожар в оккупированном Донецке 26 июля: смотрите видео

Жители города сообщают, что горит нефтебаза. Однако эту информацию по состоянию на 3 часа ночи не подтверждала ни оккупационная "власть", ни наша военная разведка.

Загорелась нефтебаза в Донецке: смотрите видео

На одной из записей автор говорил, что ранее в горящий объект уже наносили удар ВСУ. Пожар уже начали тушить, но это безрезультатно.

Огонь охватывает растущую площадь нефтебазы в Донецке: смотрите видео