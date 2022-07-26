Одразу кілька телеграм-каналів підтвердили, що атаковано важливі для російської армії точки. Також оприлюднили відео пожежі. Нещодавно схожа ситуація була в окупованій Голівці, де чули серію вибухів.

До теми В окупованому Скадовську місцеві чують вибухи та постріли

Ймовірно, вдарили по нафтобазі в Донецьку

На всіх опублікованих відео видно, що в Будьонівському районі Донецька справді дуже масштабна пожежа. Вихор вогню виривається на десятки метрів вгору.

Масштабна пожежа в окупованому Донецьку 26 липня: дивіться відео

Жителі міста повідомляють, що палає нафтобаза. Проте цю інформацію станом на 3 годину ночі не підтверджувала ні окупаційна "влада", ні наша військова розвідка.

Загорілася нафтобаза в Донецьку: дивіться відео

На одному із записів автор говорив, що раніше в об'єкт, який горить, вже завдавали удару ЗСУ. Пожежу вже почали гасити, проте це безрезультатно.

Вогонь охоплює дедалі більшу площу нафтобази в Донецьку: дивіться відео