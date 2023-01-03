На Востоке – воздушная тревога: в Краматорске были взрывы, а на Днепропетровщине сработала ПВО

С началом нового года враг продолжает терроризировать украинцев. 3 января на Востоке страны была объявлена воздушная тревога.

Если слышите сирены – немедленно спуститесь в укрытие. Враг – циничный и жестокий, и неоднократно попадал в гражданские объекты.

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Что известно про тревогу на Востоке

По состоянию на 15:00 в Краматорске Донецкой области уже более часа продолжалась воздушная тревога. В 14:46 monitor сообщили о взрывах в городе.

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко написал, что 1 человек ранен. Жителей Краматорска призвали находиться в укрытии до конца воздушной тревоги.

Чуть позже, в 14:54 поступила информация о работе ПВО на Днепропетровщине. К тому времени воздушная тревога была там всего 10 минут.

В ряде областей в половине 16 начались отбои. Однако в некоторых регионах опасность еще продолжалась.

Речь идет о Николаевской и Херсонской областях, где воздушная тревога закончилась позже, в 15:45. Опасность сохранялась из-за вероятности запуска ракет с акватории Черного моря и БПЛА с временно оккупированных территорий.

Где было слышно

Полтавская область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Харьковская область;

Николаевская область.

Отметим, что с 4 апреля 2022 года в Луганской области продолжается непрекращающаяся воздушная тревога. Кроме того, с 11 декабря 2022 года не объявили отбой в Крыму.

Воздушная тревога на 15:00 / Скриншот с єМапи