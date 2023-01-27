На Востоке Воздушные силы уничтожили штурмовик Су-25

Потери врага в авиации только увеличиваются. На восточном направлении, 27 января, украинские защитники сбили очередной российский штурмовик Су-25.

Работу успешно проделали бойцы подразделения зенитной ракетной бригады имени гетмана Филиппа Орлика воздушного командования "Юг". Штурмовик "приземлили" около 13:30.

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Предыдущий уничтоженный штурмовик

Украинские защитники продолжают уничтожать технику оккупантов. К примеру, 25 января на Востоке также уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

23 января подвели 2 таких штурмовика. За полчаса противовоздушного боя 24 января украинские авиационщики на Похожие уничтожили 3 российских ударных вертолета Ка-52.

Ликвидированный штурмовик / Инфографика 24 канала

Потери врага – безумные

По состоянию на 17 января известно о 124 710 убитых российских оккупантов. Это официальная статистика Генштаба ВСУ, однако реальные цифры могут быть больше, поскольку подсчет усложняется из-за интенсивных боев. К примеру, The Sun писало, что реальные потери России могут превышать 188 тысяч погибших.

Кстати, авиации оккупанты также потеряли немало. ВСУ уничтожили 221 средство ПВО врага, 292 самолетов, 283 вертолета и 1941 беспилотник. К слову, накануне, 26 января нацгвардейцы "приземлили" российский вертолет Ми-24 возле Бахмута.