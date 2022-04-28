На временно оккупированных территориях россияне массово похищают мужчин призывного возраста
Источник:Людмила Денисова
Российские военные на временно оккупированных территориях Украины массово похищают мужчин призывного возраста. Оккупанты чаще всего похищают украинских ветеранов АТО.
Россияне задерживают правоохранителей и проукраинских активистов
Омбудсменка Людмила Денисова сообщила, что россияне проводят масштабные "фильтрационные мероприятия" на захваченных территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей.
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По информации омбудсменки, жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. Речь идет о ветеранах АТО/ООС и бывших военных.
Также россияне задерживают правоохранителей и проукраинских активистов.
В херсонском изоляторе содержат более 300 украинцев
Денисова сообщила, что российские военные содержат более 300 проукраинских активистов и ветеранов в помещениях херсонского изолятора.
По ее сообщению, россияне допрашивают и пытают украинцев.
Достойно внимания Введение российского рубля на Херсонщине является актом аннексии, – Денисова
Росгвардейцы ищут мужчин призывного возраста
Как сообщила омбудсменка, оккупанты развернули фильтрационный лагерь в селе Большая Лепетиха Херсонской области.
Сообщается, что туда прибыло около 400 российских военнослужащих, одетых в форму Росгвардии.
Россияне ищут и задерживают мужчин призывного возраста. Задержанных мужчин массово вывозят в направлении временно оккупированного Крыма.
Зачем оккупанты похищают украинцев
- В украинской разведке также сообщили информацию о массовых похищениях украинцев. Там заявили, что главная цель таких мер России – "пополнение обменного фонда".
- Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Также россияне могут привлекать украинцев в так называемые парады "победы".
- Заметим, что Россия, похищая гражданских, нарушает нормы международного права и обычаев войны.
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