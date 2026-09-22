На встрече Трампа и Зеленского будут присутствовать Виткофф, Кушнер и Рубио, – источники

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября состоятся переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. На встрече лидеров государств также будут присутствовать специальные представители американского президента.

Речь идет о Стиве Виткоффе, Джареде Кушнере и Марко Рубио. Об этом сообщаю тисточники "Радио Свобода".

Что известно об участниках переговоров со стороны США?

Прежде всего, отметим, что встреча президентов Украины и США запланирована на 13:15 по Вашингтону (20:15 по Киеву).

Вместе с Трампом переговоры с Владимиром Зеленским будут вести также спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер и госсекретарь США Марко Рубио.

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Кстати, ранее мы сообщали, что Рубио призвал Россию и Украину к энергетическому перемирию. По мнению американского чиновника, прекращение огня в этой сфере будет способствовать защите гражданского населения и уменьшению напряжения.

Каков распорядок событий на Генассамблее?

Утром по местному времени в Нью-Йорке открылась 81 сессия Генассамблеи ООН. Дебаты будут проходить под председательством президента ГА ООН Халилура Рахмана.

После выступлений Рахмана и генсека ООН Антониу Гутерреша к слову традиционно присоединятся лидеры Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп. Дебаты высокого уровня продлятся до 28 сентября.

Всего в заседании Генассамблеи принимают участие более 130 глав государств и правительств.