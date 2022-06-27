На второй день начался флешмоб бизнеса, – Притула о сборе денег на "Байрактары"
Украинцы смогли за три дня собрать 600 миллионов гривен на байракторы. Только за первый день собрали больше половины суммы. Сергей Притула говорит, что сначала сбрасывали люди, подключились блогеры и звезды, а на следующий день начался флешмоб от бизнеса.
Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула. Он признался, что этот масштабный проект "Народный Bayraktar" готовился около месяца.
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"Мы объединили вокруг этого проекта сотни людей. В первую очередь это были инфлюэнсеры, сотни блогеров и известные люди шоу-бизнеса. После этого я поговорил с представителями крупного бизнеса, чтобы они тоже публично вложили деньги", – объяснил Притула.
"В первый день сбора мы зарядили всех инфлюэнсеров, звезд шоубиза и спорта. И люди дали много денег. А на следующий день эта "волна" переводов "просела", – признается волонтер.
По словам Притулы, за первые сутки удалось собрать около 350 миллионов гривен, а затем еще за два дня "добили" 250 миллионов.
То есть за один день люди сделали рывок, это был некий спринт. Потом я написал обращение к бизнесу о том, что нужно помочь, потому что люди сами не справляются. И тебе начался флешмоб бизнеса
– рассказал он.
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Что известно о проекте "Народный Bayraktar"
Напомним, что 22 июня на свой день рождения телеведущий, шоумен, общественный и политический деятель Сергей Притула объявил о всеукраинском сборе средств на байракторы.
За 7 дней команда волонтеров планировала собрать 500 миллионов гривен для того, чтобы купить 3 байрактора. Однако только за 3 дня украинцы собрали 600 миллионов гривен, поэтому за эти средства приобретут 4 беспилотника Bayraktar.
"Мы украинцы – мы сила, мы можем переворачивать мир, мы можем переписывать историю. Того, что вы сделали за последние 3 дня – не сделал никто", – подчеркнул Притула.
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