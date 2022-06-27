Про це 24 каналу ексклюзивно розповів волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула. Він зізнався, що цей масштабний проєкт "Народний Bayraktar" готували близько місяця.

До теми Народний Bayraktar: українці за 3 доби назбирали для ЗСУ 600 мільйонів гривень

"Ми об’єднали навколо цього проєкту сотні людей. Насамперед, це були інфлюенсери, сотні блогерів та відомі люди шоу-бізнесу. Після цього я поговорив з представниками великого бізнесу, щоб вони теж публічно вклали гроші", – пояснив Притула.

В перший день збору ми зарядили всіх інфлюенсерів, зірок шоубізу та спорту. І люди дали буде багато грошей. А наступного дня ця “хвиля” переказів просіла, – зізнається волонтер.

За словами Притули, за першу добу вдалося зібрати близько 350 мільйонів гривень, а потім ще за дві “добили” 250 мільйонів.

Тобто за один день люди зробили ривок, це був такий собі спринт. Потім я написав звернення до бізнесу про те, що треба допомогти, бо люди самі не справляються. І тобі почався флешмоб бізнесу

– розповів він.

Що відомо про проєкт "Народний Bayraktar"

Нагадаємо, що 22 червня на свій день народження телеведучий, шоумен, громадський та політичний діяч Сергій Притула оголосив про всеукраїнський збір коштів на байрактари.

За 7 днів команда волонтерів планувала зібрати 500 мільйонів гривень для того, щоб купити 3 байрактари. Однак лише за 3 дні українці зібрали 600 мільйонів гривень, тому за ці кошти придбають 4 безпілотники Bayraktar.

"Ми українці – ми є сила, ми можемо перевертати світ, ми можемо переписувати історію. Того, що ви зробили за останні 3 дні – не зробив ніхто", – наголосив Притула.

Сергій Притула про результати проєкту "Народний Bayraktar": дивіться відео