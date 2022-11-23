На ЗАЭС – полный блэкаут: какая ситуация на украинских атомных электростанциях

После массированной ракетной атаки произошли изменения в работе украинских атомных электростанций. В частности, Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута.

На 3 украинских АЭС сработала аварийная защита. Речь идет о Хмельницкой, Ровненской и Южноукраинской АЭС.

Обратите внимание Из-за обстрелов Южноукраинскую и Хмельницкую АЭС отключили от энергосистемы

Какая ситуация на АЭС

Все энергоблоки Хмельницкой, Ровненской и Южно-Украинской АЭС автоматически отключились. Сейчас они работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему.

В то же время, Запорожская АЭС – в режиме полного блэкаута. В настоящее время на территории станции работают дизель-генераторы.

Вокруг всех атомных электростанций радиационный фон в норме. Как только будет стабилизирована работа энергосистемы, подача электроэнергии с АЭС будет возобновлена.

Главное о массированной атаке

Днем 23 ноября Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целью врага снова стали энергообъекты в разных регионах Украины, из-за чего во всех областях ввели аварийные отключения. Графики плановых отключений не действуют.

В регионах разворачивают Пункты Несокрушимости. На местах работают коммунальщики и энергетики.

В каких регионах возникли проблемы с электроснабжением из-за ракетных обстрелов: смотрите видео