На Закарпатье подростки издевались над котенком: против них возбудили уголовное дело

На Закарпатье правоохранители нашли ребят, которые издевались над маленьким котёнком. Они выложили в сеть видео, где жестоко обращаются с животным.

Во время мониторинга местных групп в інтернете сотрудники полиции обнаружили видео, на котором дети издеваются над котенком. События происходили в Хустском районе в населенном пункте Ильница.

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Детей и их родителей разыскали

Правоохранители установили личности детей, снятых на видео. Ими оказались два местных 13-летних парня.

Причастных к инциденту и их родителям удалось разыскать и доставили в отделение полиции. В настоящее время с ними работают следователи и сотрудники ювенальной полиции.

По факту жестокого обращения с животными в полиции открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

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