Отбивался ножом от пограничников: в ГПСУ отреагировали на нападение на военного

На границе в Закарпатской области произошел конфликт между пограничником и мужчиной. В ГПСУ прокомментировали инцидент.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал детали нападения мужчины с ножом на военного. Нарушителя удалось задержать.

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Нарушитель попытался объехать КПП

По словам Демченко, в пограничной полосе или в контролируемом пограничном районе могут действовать дополнительные ограничения. Он также объяснил, что на пограничье подразделения выставляют контрольный пост для проверки документов у лиц, но мужчина решил, что его это не касается.

Нарушитель попытался его объехать, но был заблокирован.

Он оказывал сопротивление законным действиям пограничников, отказывался выходить из машины, а потом достал нож и ранил очень легко, к счастью, нашего военнослужащего,

– отметил Демченко.

Военнослужащий прошел две ротации на востоке без единой царапины, а на Закарпатье получил незначительную рану от человека, который агрессивно был настроен в отношении пограничников.

Представитель ГПСУ сказал, что его задержали, а в полицию направлено сообщение для внесения в ЕРДР данных об угрозе сотруднику правоохранительных органов.