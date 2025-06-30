Каждую весну в Карпатах происходит традиционный обряд "выход на полонину", который собирает сотни людей. Участники с песнями, застольем и трембитами провожают отары на горные пастбища, где пастухи будут выпасать скот и готовить брынзу до глубокой осени. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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"Туристы" ехали под копытами шумных соседей

Чтобы уберечь скот от волка, непогоды и эпидемии, перед выходом читают молитвы и щедро сбрызгивают овец святой водой. Впрочем этот автомобиль с так называемыми "туристами" вероятно выехал скромно и без трембит.

Пограничники, когда останавливали на дороге странный транспорт, уже знали: бытовой хлам, три свиньи, две козы и теленок – лишь прикрытие для настоящих пассажиров грузовика. Уже через несколько минут из двойного днища кузова вытащили четырех военнообязанных.

Как выяснилось, под прикрытием выезда на пастбище мужчин должны были доставить к границе с Румынией. К "операции" привлекли двух "подрядчиков": пастуха из села Розтоки и водителя из Рахова. В общем экзотический тур обошелся их клиентам в 18 тысяч долларов.

В итоге "туристов" за попытку незаконного пересечения государственной границы привлекли к административной ответственности. Из положительного: незабываемые впечатления они таки получили, потому что ехали прямо под копытами шумных соседей. Что же касается переправщиков, здесь все значительно серьезнее: сейчас они задержаны, обоим грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Ритуал на границе Индии и Пакистана едва не отменили

Причудливые костюмы, воинственные танцы и тысячи зрителей – это яркое шоу является ежедневным официальным мероприятием. Оно происходит на границе Индии и Пакистана. Но недавно действо, которым туристы радовались с середины прошлого века, чуть не отменили навсегда из-за вооруженного противостояния между двумя странами. Впрочем оно длилось недолго. Противники быстро спохватились, перестали стрелять и в конце концов все вернули, как было.

Почти семь десятилетий этот уникальный ритуал на границе Индии и Пакистана привлекал в поселок Вага толпы туристов. В присутствии радостных зрителей индийские офицеры и пакистанские рейнджеры, одетые в парадные мундиры, проводили ежедневную церемонию спуска государственных флагов.

Однако в начале мая 2025 года главное место яркого действа – пропускной пункт "Аттари-Вага" – был закрыт. Многолетнюю традицию прервал военный конфликт. Вся история Индии и Пакистана – сплошные споры вокруг территории Кашмира, на которую обе страны претендуют с 1947 года.

Ряд вооруженных столкновений проблему не решил. Поэтому с 1971-го на индо-пакистанской границе продолжалось относительное затишье. Но этой весной здесь снова обострился конфликт. В результате теракта, который произошел в Кашмире 22 апреля, погибли 25 граждан Индии и один – Непала.

Хрупкий мир был разрушен. Угрозы звучали с обеих сторон: 7 мая Индия ударила по целям, которые считала базами террористов, Пакистан ответил мощным огнем. Завязались воздушные бои. Впрочем горячая стадия длилась недолго. Через несколько дней обе страны заявили о своих победах и приняли решение возобновить церемонию. Перерыв длился 12 дней.

Однако, по мнению международных экспертов, многолетнее индо-пакистанское противостояние до сих пор не имеет перспектив окончательного решения. Но мир очень надеется, что ядерные державы воздержатся от гарантированного взаимного уничтожения.

Кстати, красочный ритуал на границе двух стран имеет еще и очень символическое завершение. В финале – после спуска государственных флагов – оба начальника пограничной стражи обязательно обмениваются рукопожатием. Потому что, как говорят в Индии: "Рука, дающая, лучше той, берущей".