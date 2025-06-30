Щовесни в Карпатах відбувається традиційний обряд "вихід на полонину", який збирає сотні людей. Учасники з піснями, застіллям та трембітами проводжають отари на гірські пасовища, де вівчарі випасатимуть худобу та готуватимуть бринзу до глибокої осені. Детальніше про це розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

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"Туристи" їхали під ратицями галасливих сусідів

Аби уберегти худобу від вовка, негоди та пошесті, перед виходом читають молитви і щедро скроплюють овець свяченою водою. Втім цей автомобіль з так званними "туристами" ймовірно виїхав скромно і без трембіт.

Прикордонники, коли зупиняли на дорозі дивний транспорт, вже знали: побутовий мотлох, три свині, дві кози та теля – лише прикриття для справжніх пасажирів вантажівки. Вже за кілька хвилин з подвійного днища кузова витягнули чотирьох військовозобов’язаних.

Як з'ясувалося, під прикриттям виїзду на пасовище чоловіків мали доправити до кордону з Румунією. До "операції" залучили двох "підрядників": пастуха із села Розтоки та водія з Рахова. Загалом екзотичний тур обійшовся їхнім клієнтам у 18 тисяч доларів.

У підсумку "туристів" за спробу незаконного перетинання державного кордону притягнули до адміністративної відповідальності. Із позитивного: незабутні враження вони таки отримали, бо їхали просто під ратицями галасливих сусідів. Що ж стосується переправників, тут усе значно серйозніше: наразі їх затримано, обом загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі.

Ритуал на кордоні Індії та Пакистану ледь не скасували

Чудернацькі костюми, войовничі танці та тисячі глядачів – це яскраве шоу є щоденним офіційним заходом. Воно відбувається на кордоні Індії та Пакистану. Та нещодавно дійство, яким туристи тішилися з середини минулого століття, мало не скасували назавжди через збройне протистояння між двома країнами. Втім воно тривало недовго. Супротивники швидко схаменулися, перестали стріляти і зрештою все повернули, як було.

Майже сім десятиліть цей унікальний ритуал на кордоні Індії та Пакистану вабив до селища Вага юрби туристів. У присутності радісних глядачів індійські офіцери та пакистанські рейнджери, вдягнені у парадні мундири, проводили щоденну церемонію спуску державних прапорів.

Однак на початку травня 2025 року головне місце яскравого дійства – перепускний пункт "Аттарі-Вага" – було закрито. Багаторічну традицію перервав військовий конфлікт. Вся історія Індії та Пакистану – суцільні суперечки довкола території Кашміру, на яку обидві країни претендують від 1947 року.

Низка збройних сутичок проблему не вирішила. Тож із 1971-го на індо-пакистанському кордоні тривало відносне затишшя. Але цієї весни тут знову загострився конфлікт. Внаслідок теракту, який стався у Кашмірі 22 квітня, загинули 25 громадян Індії та один – Непалу.

Крихкий мир було зруйновано. Погрози лунали з обох боків: 7 травня Індія вдарила по цілях, які вважала базами терористів, Пакистан відповів потужним вогнем. Зав'язалися повітряні бої. Утім гаряча стадія тривала недовго. За кілька днів обидві країни заявили про свої перемоги та прийняли рішення відновити церемонію. Перерва тривала 12 днів.

Проте, на думку міжнародних експертів, багаторічне індо-пакистанське протистояння досі не має перспектив остаточного розв'язання. Але світ дуже сподівається, що ядерні держави утримаються від гарантованого взаємного знищення.

До речі, барвистий ритуал на кордоні двох країн має ще й дуже символічне завершення. У фіналі – після спуску державних прапорів – обидва начальники прикордонної варти обов'язково обмінюються рукостисканням. Бо, як кажуть в Індії: "Рука, що дає, краща за ту, що бере".