На Закарпатье селяне восстали против установки башни 5G

На Закарпатье ряд жителей Тячевского района выступает против установки мобильной башни на их территории, считая, что она вызывает рак. Местные селяне собрали полсотни подписей.

Жители горного села Малая Уголька на Закарпатье собрали почти полсотни подписей и направили коллективное обращение в райсовет, в котором просят не устанавливать "вышку" возле их домов.

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Подробности инцидента

Люди убеждены, что в Малой Угольце планируется новая сеть 5G, которая якобы "провоцирует онкологические и другие опасные смертельные заболевания". Ее якобы хотят установить в 100 – 200 метрах от жилых домов.

В этом селе уже есть одна мобильная башня. Поэтому жители считают, что две такие мобильные башни на таком малом расстоянии друг от друга "увеличат влияние излучения на всех, кто здесь проживает, негативно отразятся на природе".

"Где нет связи, там пусть кладут", "Какой турист придет отдыхать под такую вышку?", – пишут местные и добавляют, что не хотят жить рядом с таким "монстром".

Подогрел конфликт и тот факт, что после того, как люди коллективно выступили против установки башни, работы ускорились. Застройщик с тех пор уже успел завезти железные опоры и начал прокладывать электрическую линию.

Люди снова пошли в сельский совет, где на этот раз их уже заверили, что работы приостановятся до решения конфликтной ситуации. Данный вопрос внесен в повестку дня очередной сессии Углянского сельского совета, которая запланирована на 01 марта 2024 года.

Интересно, что Тячевский райсовет не провел разъяснительную работу, а скорее наоборот написана так, как будто подтверждает их антинаучные заявления. В частности, в публикации говорится, что 5G "по некоторым выводам медиков мира провоцирует онкологические и другие опасные смертельные заболевания".

Также райсовет обратился с просьбой к руководству общины и депутатов Углянского сельского совета "прислушаться к мнению общественности и действовать в интересах территориальной общины, то есть людей".

Действительно ли 5G вредит здоровью

Стоит заметить, что профессионального научного подтверждения о вреде 5G для здоровья человека до сих пор нет. Прежде всего стоит знать, что:

Для мобильной связи используют радиоволны, которые являются примером неионизирующего излучения. То есть его энергии не хватает для вмешательства в ДНК и оно не может вызвать повреждение клеток. Опасным для человека является ионизирующее излучение, гамма-лучи или жесткое ультрафиолетовое излучение. То есть излучение при выполнении компьютерной томографии или рентгена значительно опаснее, чем мобильные радиоволновые.

Результаты эпидемиологических исследований с адекватной методологией не выявили серьезной опасности для здоровья из-за использования телефонов, в том числе и повышение риска появления рака.

Также интересный факт – башни 5G работают на меньшей мощности, чем предыдущие.

Более того, недавно ученые проанализировали данные национального масштабного опроса, которое охватило большую часть Китая. Результаты показали, что развитие 5G наоборот положительно влияет на самооценку состояния здоровья у пожилых людей. Объяснение однако – чем больше развиваются технологии, тем больше они помогают людям и в медицине.

В частности популяризация 5G на государственном уровне предоставляет людям возможности улучшить свое состояние и формирует благоприятную среду. Также благодаря доступу в интернет пожилые люди могут быстрее искать медицинскую информацию, общаться и участвовать в жизни общества, избегая одиночества.