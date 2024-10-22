Трудовая эксплуатация и избиение: в детдоме на Закарпатье обнаружили вопиющие нарушения

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в одном из детских домов-интернатов на Закарпатье зафиксировали нарушения прав воспитанников.

Об этом Лубинец сообщил в своем телеграмм-канале во вторник, 22 октября, после мониторингового визита в заведение.

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Нарушение прав воспитанницы в детском доме-интернате на Закарпатье

Лубинец сообщил, что недавно мониторинговая группа Офиса Омбудсмена во главе с его Представителем в Закарпатской области Андреем Крючковым посетила это учреждение.

Во время визита обнаружили, что воспитанников заведения использовали как бесплатную "рабочую силу" для сбора яблок в частном саду одного из предприятий. При осмотре документов найден договор между директорами дома-интерната и предприятия по взаимопомощи в сборе яблок.

Дмитрий Лубинец добавил, что директор заведения совершил избиение воспитанника, свидетелями чего были его заместитель и другая воспитанница интерната, которые принимали меры по прекращению физической силы.

Кроме этого, у воспитанников требовали деньги для покупки мебели в дом-интернат. По словам Лубинца, это подтверждено документами, показаниями воспитанников и администрацией интерната.

Также установлено, что все банковские карты с пин-кодами к ним, открытые лицевые счета в банке и документы воспитанников находились в сейфе заместителя директора.

"Для того, чтобы использовать собственные средства с карточек воспитанники должны были просить их с вымышленным "заявлением"! Двенадцать таких "заявлений", написанных одним почерком, обнаружили и для просьбы использовать средства в сумме 5 100 гривен. Директор впоследствии объяснил, что за них приобрели шкафы на сумму более 50 тысяч гривен. Однако эта мебель в заведении не учитываются...", – рассказал детали Лубинец.

Представитель омбудсмена в Закарпатской области сообщил правоохранителям об обнаружении признаков уголовных правонарушений. Сейчас работники Нацполиции осмотрели место происшествия, опросили директора и изъяли документы, отмечается в сообщении.

Подчеркну, что такие нарушения прав воспитанников – это недопустимо! Ситуация требует надлежащего реагирования и наказания виновных,

– заявил Лубинец.