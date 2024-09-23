На Закарпатье прихожане УПЦ МП протестовали из-за мобилизации священников

Закарпатские верующие УПЦ МП в воскресенье, 22 сентября, вышли на протест против мобилизации своих священников. Пока часть из них пыталась блокировать дорогу, другие – митинговали под стенами ТЦК.

Издание ZAXID.NET сообщает, что произошло это в селе Иза на Хустщине. Причиной было то, что в районный центр комплектования доставили двух священников – братьев Василия и Степана Гука.

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Один из священников решил быть капелланом

В полиции Закарпатской области сообщили, что жители Изы некоторое время ходили по пешеходному переходу, но заметили, что полного блокирования дороги не было.

В полиции это событие зарегистрировали, сейчас идет проверка. За порядком там наблюдали экипажи полиции.

"Никаких обращений в полицию о получении телесных повреждений или других противоправных действий к правоохранителям не поступало", – рассказали там.

В Хустской епархии УПЦ МП просили своих прихожан молиться за клирика Василия Гука, которого вместе с братом, священником Одесской епархии УПЦ МП Степаном Гуком доставили в ТЦК.

Священники Василий и Степан Гук / Фото ZAXID.NET

Поэтому часть верующих решила выполнить просьбу своей церкви под стенами учреждения: они собрались туда, вставали на колени и молились.

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Действо продолжалось до вечера, пока священников не отпустили.

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По информации нардепа-беглеца Артема Дмитрука, клирика Одесской епархии УПЦ МП Степана Гука обязали за 3 дня явиться в ТЦК Одессы, а его брат Василий должен прибыть по повестке в Хустский ТЦК через месяц,

– добавили в ZAXID.NET.

В Закарпатском ТЦК пока никак не комментировали эту ситуацию. Но, по данным депутата Ужгородского городского совета Виталия Глаголы, один из священников пообещал служить капелланом. Впрочем, для того, чтобы это сделать, священнослужители должны уйти из УПЦ МП.