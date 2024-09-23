20 августа Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым запретила деятельность в Украине религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Некоторые пункты закона начнут действовать позже

Несмотря на то, что закон вступил в силу 23 сентября, несколько его пунктов начнут действовать позже.

В частности, через 9 месяцев после публикации вступит в силу норма законопроекта, что позволит Государственной службе по вопросам этнополитики и свободы совести подавать судебные иски о прекращении деятельности религиозной организации, связь которой с РПЦ удалось установить.

Также в течение 3 месяцев со дня публикации закона Правительство должно вернуть государственное имущество, которым пользовалась иностранная религиозная организация, деятельность которой на территории Украины запрещена. Сюда же относятся религиозные организации, деятельность которых в нашем государстве не допускается.

В течение 6 месяцев также должны вернуть государственное имущество из пользования юридических лиц, которые связаны с запрещенной иностранной религиозной организацией.