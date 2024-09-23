20 серпня Верховна Рада Україна ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким заборонила діяльність в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Російською православною церквою. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Деякі пункти закону почнуть діяти пізніше

Попри те, що закон набув чинності 23 вересня, декілька його пунктів почнуть діяти пізніше.

Зокрема, через 9 місяців після публікації набуде чинності норма законопроєкту, що дозволить Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті подавати судові позови про припинення діяльності релігійної організації, зв'язок якої з РПЦ вдалося встановити.

Також протягом 3 місяців із дня публікації закону Уряд має повернути державне майно, яким користувалася іноземна релігійна організація, діяльність якої на території України заборонена. Сюди ж відносяться релігійні організації, діяльність яких у нашій державі не допускається.

Протягом 6 місяців також мають повернути державне майно з користування юридичних осіб, які пов'язані із забороненою іноземною релігійною організацією.