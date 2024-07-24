Военный приехал в отпуск в Карпаты, но его отвезли в ТЦК: жена рассказала детали

Военный Владислав вместе с женой поехал в отпуск в Карпаты. Однако на одной из станций на Закарпатье мужчину задержали пограничники и отвезли в ТЦК, где держали около 8 часов.

Инцидент уже прокомментировали в Государственной пограничной службе. Там отметили, что в пограничной зоне расширились ограничения на пребывание туристов, а потому пограничники тщательно проверяют всех военнообязанных на этой территории, передает 24 Канал.

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Жена рассказала об испорченном отпуске

Жена военного, журналистка Олеся Котубей-Геруцкая в сети рассказала детали задержания. По ее словам, в 09:30 на платформе села Квасы Закарпатской области военнослужащего Владислава остановили правоохранители и пограничники, чтобы проверить документы. Мужчина показал УБД, разрешение на отпуск, а также объяснил, что супруги не планируют подниматься в пограничную зону, где сейчас необходимо предварительно регистрироваться.

Впрочем, пограничники и правоохранители заявили, что военный обязан проехать с ними в село Деловое, что в 36 километрах от села Квасы. Владислава забрали в отдел пограничной службы, а его жене Олесе пришлось ждать мужа возле местного Дома культуры, поскольку ее в отдел не пропустили.

Жена ждала около 5 часов, а потом узнала что Владислава уже вывезли из Делового. Мужчина позвонил Олесе и сообщил, что его "куда-то везут". Поскольку мужчину задержали по непонятным причинам, то жена также связалась с его командованием. С их помощью Олеся узнала, что мужчину доставили в Хустский ТЦК, что в 70 километрах от Делового, куда супругов привезли из Квасов.

Военного отпустили только под вечер, около 18 часов. Супругов не вернули ни в село Квасов, ни в Деловое, а только подвезли к поселку Солотвино.

Олеся в сети отметила, что это второй и крайний отпуск Владислава в этом году. Жена очень расстроена, ведь "проверка" полностью испортила отдых.

Жена военного рассказала, как его задержали в Карпатах / Скриншоты с инстаграм-страницы lesia_cat_killer

В то же время пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова в комментарии hromadske заявила, что в пограничной зоне расширились ограничения на пребывание туристов, поэтому "сотрудники ГПСУ тщательно и толерантно проверяют всех военнообязанных, которые находятся в пограничной зоне".