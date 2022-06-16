Об этом рассказал военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он говорит, что на Западе было много дискуссий о том, что может сделать Россия, если проигрывает.

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По словам эксперта, некоторые страны даже говорят, что Кремль может применить тактически ядерное оружие .

"И это то, что нужно России, – страх. На самом деле Россия всегда жила тем, что ее боятся, и она продолжает это делать. Она запугивает всех", – сказал Мусиенко.

Он считает, что это одна из причин, почему не была оценена ситуация накануне полномасштабного вторжения.

Все думали, что Украину быстро захватят, и она упадет. Западные страны жили в иллюзии, что Россия – великая держава с большой армией. А у Украины меньше оружия, поэтому оно победить не может. А поскольку у России еще и есть ядерное оружие, с ним надо считаться,

– заявил Мусиенко.

Но, по его мнению, когда мы продемонстрировали, как умеем бороться и давать отпор, начались другие заявления, в частности от британцев и американцев.

"Они говорят, что примерно 30% российской техники уже уничтожены почти за 4 месяца войны. Это же какой показатель. И если нам дадут оружие и помогут перейти в контрнаступление, то уже к зиме будет уничтожено более 50% российской техники ", - заверил эксперт. .

Мусиенко говорит, что в мире понимают, что Украина может добиться успеха в войне.

Но на Западе действительно господствуют разные теории, и они говорят, что нужно осторожно к этому подходить, потому что "мы не знаем, что может сделать Россия". Эта парадигма будет постепенно меняться. Мы уже слышим, например, от Британии о том, что Украина победила,

– отметил он

Эксперт говорит, что при виде негативных отзывов на фоне визита европейских лидеров в Киев меняется информационная позиция Запада. По словам Мусиенко, Reuters уже опубликовал позицию президента Франции, что он якобы заинтересован в победе Украины.

"Но есть еще одна позиция, кроме политической, она заключается в технической составляющей – нам нужно освоить оружие натовского образца, которое сейчас получает Украина. Это тоже одна из причин, почему тормозится контрнаступление", – заметил эксперт.

Может ли это свидетельствовать о том, что Украина в будущем вступит в НАТО? По мнению эксперта, украинцы освоят стандарты НАТО и перейдут на них.

То есть, из технической составляющей мы из этой войны выйдем как страна, которая в вопросе обороны и безопасности полностью отвечает критериям членства в НАТО. Остается только политические и экономические составляющие,

– ответил Мусиенко.

К слову, министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что оружие от стран НАТО, в частности, от США, поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории – Крым и Донбасс. Но это произойдет не так быстро, как хотелось бы.

По его словам, у Украины уже есть план победы в этой войне:

Первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери ВСУ.

Второй этап необходим для того, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.

Увольнение Крыма будет обсуждаться только на третьем этапе и к этому процессу будут привлекать западных союзников.

Добавим, что раньше у России и была паника – там опасаются, что Украина будет атаковать их территорию. Об этом спикер Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что Украина в праве решать самостоятельно, как применять оружие – исключительно с целью обороны.

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