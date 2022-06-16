Об этом рассказал военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он говорит, что на Западе было много дискуссий о том, что может сделать Россия, если проигрывает.
Мы с Украиной, – Макрон ответил на упреки из-за просьбы "не унижать Россию"
По словам эксперта, некоторые страны даже говорят, что Кремль может применить тактически ядерное оружие .
"И это то, что нужно России, – страх. На самом деле Россия всегда жила тем, что ее боятся, и она продолжает это делать. Она запугивает всех", – сказал Мусиенко.
Он считает, что это одна из причин, почему не была оценена ситуация накануне полномасштабного вторжения.
Все думали, что Украину быстро захватят, и она упадет. Западные страны жили в иллюзии, что Россия – великая держава с большой армией. А у Украины меньше оружия, поэтому оно победить не может. А поскольку у России еще и есть ядерное оружие, с ним надо считаться,
– заявил Мусиенко.
Но, по его мнению, когда мы продемонстрировали, как умеем бороться и давать отпор, начались другие заявления, в частности от британцев и американцев.
"Они говорят, что примерно 30% российской техники уже уничтожены почти за 4 месяца войны. Это же какой показатель. И если нам дадут оружие и помогут перейти в контрнаступление, то уже к зиме будет уничтожено более 50% российской техники ", - заверил эксперт. .
Мусиенко говорит, что в мире понимают, что Украина может добиться успеха в войне.
Но на Западе действительно господствуют разные теории, и они говорят, что нужно осторожно к этому подходить, потому что "мы не знаем, что может сделать Россия". Эта парадигма будет постепенно меняться. Мы уже слышим, например, от Британии о том, что Украина победила,
– отметил он
Эксперт говорит, что при виде негативных отзывов на фоне визита европейских лидеров в Киев меняется информационная позиция Запада. По словам Мусиенко, Reuters уже опубликовал позицию президента Франции, что он якобы заинтересован в победе Украины.
"Но есть еще одна позиция, кроме политической, она заключается в технической составляющей – нам нужно освоить оружие натовского образца, которое сейчас получает Украина. Это тоже одна из причин, почему тормозится контрнаступление", – заметил эксперт.
Может ли это свидетельствовать о том, что Украина в будущем вступит в НАТО? По мнению эксперта, украинцы освоят стандарты НАТО и перейдут на них.
То есть, из технической составляющей мы из этой войны выйдем как страна, которая в вопросе обороны и безопасности полностью отвечает критериям членства в НАТО. Остается только политические и экономические составляющие,
– ответил Мусиенко.
К слову, министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что оружие от стран НАТО, в частности, от США, поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории – Крым и Донбасс. Но это произойдет не так быстро, как хотелось бы.
По его словам, у Украины уже есть план победы в этой войне:
- Первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери ВСУ.
- Второй этап необходим для того, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.
- Увольнение Крыма будет обсуждаться только на третьем этапе и к этому процессу будут привлекать западных союзников.
Добавим, что раньше у России и была паника – там опасаются, что Украина будет атаковать их территорию. Об этом спикер Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что Украина в праве решать самостоятельно, как применять оружие – исключительно с целью обороны.