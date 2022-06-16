Про це 24 каналу розповів військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він каже, що на Заході було багато дискусій про те, що може зробити Росія, якщо буде програвати.

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За словами експерта, деякі країни навіть говорять, що Кремль може застосувати тактично-ядерну зброю.

"І це те, що потрібно Росії, – страх. Насправді Росія завжди жила тим, що її бояться і вона продовжує це робити. Вона залякує всіх", – сказав Мусієнко.

Він вважає, що це одна з причин, чому не було оцінено ситуації напередодні повномасштабного вторгнення.

Всі думали, що Україну швидко захоплять і вона впаде. Західні країни жили в ілюзії, що Росія – велика держава з великою армією. А в України менше зброї, тому вона перемогти не може. А оскільки в Росії ще й є ядерна зброя, з нею треба рахуватися,

– заявив Мусієнко.

Але, на його думку, коли ми продемонструвати, як вміємо боротися та давати відсіч, почали лунати інші заяви, зокрема від британців та американців.

"Вони кажуть, що приблизно 30% російської техніки вже знищено за майже 4 місяці війни. Це ж який показник. І якщо нам дадуть зброю та допоможуть перейти в контрнаступ, то вже до зими буде знищено понад 50% російської техніки", – запевнив експерт.

Мусієнко каже, що у світі розуміють, що Україна може мати успіх у війні.

Але на Заході дійсно панують різні теорії і вони говорять, що треба обережно до цього підходити, бо "ми не знаємо, що може зробити Росія". Ця парадигма поступово змінюватиметься. Ми вже чуємо, наприклад, від Британії про те, що Україна має перемогли,

– зазначив він

Експерт каже, що, побачивши негативні відгуки на фоні візиту європейських лідерів до Києва, змінюється інформаційна позиція Заходу. За словами Мусієнка, Reuters вже опублікував позицію президента Франції, що він, начебто, зацікавлений у перемозі України.

"Але є ще одна позиція, крім політичної, вона полягає в технічній складовій – нам потрібно освоїти зброю натівського зразка, яку зараз отримує Україна. Це теж одна з причин, чому гальмується контрнаступ", – зауважив експерт.

Чи може це свідчити про те, що Україна в майбутньому вступить в НАТО? На думку експерта так, українці освоять стандарти НАТО та перейдуть на них.

Тобто з технічної складової ми з цієї війни вийдемо як країна, яка у питанні оборони та безпеки повністю відповідає критеріям членства в НАТО. Залишиться лише політичні та економічні складові,

– відповів Мусієнко.

До слова, міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що зброя від країн НАТО, зокрема від США, допоможе Україні повернути окуповані Росією території – Крим та Донбас. Але це відбудеться не так швидко, як би хотілося.

За його словами, Україна уже має план перемоги у цій війні:

Першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам ЗСУ.

Другий етап потрібний для того, щоб відкинути російські війська на їх позиції до вторгнення 24 лютого.

Звільнення Криму обговорюватиметься лише на третьому етапі і до цього процесу залучатимуть західних союзників.

Додамо, що раніше в Росії й була паніка – там побоюються, що Україна атакуватиме їх територію. На це спікер Держдепу Нед Прайс наголосив, що Україна в праві вирішувати самостійно, як застосовувати зброю – виключно з метою оборони.

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