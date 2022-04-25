На Западе и Востоке Украины воздушная тревога: немедленно перейдите в укрытие
25 апреля 2022 , 18:02Читати новину українською
Во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Преимущественно в восточных и западных областях, а также в Николаеве.
Отметим, что это не обучающая тревога – существует угроза ракетного удара. Советуем жителям "тревожных" регионов немедленно перейти в безопасное место.
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В каких регионах воздушная тревога
- Львовская область,
- Хмельницкая область,
- Тернопольская область,
- Ивано-Франковская область,
- Закарпатская область,
- Черновицкая область,
- Полтавская область,
- Харьковская область,
- Луганская область,
- Николаевская область.