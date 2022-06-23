На Западе звучали кратковременные тревоги, а в Харькове прогремели взрывы

Около 23:02 23 июня на Западе Украины была объявлена воздушная тревога. Между тем в Харькове, где еще с вечера объявлена тревога, раздаются взрывы.

Заметим, что воздушная тревога в Харьковской области объявлена ​​с 21:42. Призываем местных жителей находиться в укрытиях.

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Тревога в западных регионах звучала 5 – 10 минут

В целом воздушные тревоги звучали в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Хмельницкой областях. Но не успели местные жители перейти в укрытие, как объявили об отбое угрозы.

Пока воздушная тревога звучит только на Харьковщине и на Луганщине. Призываем местных жителей соблюдать осторожность.

Отметим, что Крым и Херсонская область временно находятся под оккупацией, а гауляйтеры не сообщают об опасности. Советуем местным жителям ориентироваться по сигналам тревоги в соседних регионах.

В Харькове снова взрывы

В последнее время российские захватчики часто обстреливают Харьков. Из-за вражеских обстрелов харьковчанам опасно находиться на улицах города. Последний раз взрывы в Харькове раздавались около 23:00 23 июня, во время воздушной тревоги.

Отметим, что россияне с артиллерийских систем достигают Золочева, Чугуева и других населенных пунктов Харьковского района.

Как вести себя во время воздушной тревоги

Если в вашем регионе объявили воздушную тревогу, перекройте воду, газ и выключите электричке приборы. Позаботьтесь о соседях с инвалидностью и пожилых – убедитесь, что они могут добраться до безопасного места.

Не покидайте на произвол судьбы и домашних любимцев, поскольку невозможно предсказать, когда вы сможете вернуться домой.

После этого как можно быстрее перейдите к ближайшему укрытию или убежищу.

Если вы почему-то не можете этого сделать, по крайней мере пользуйтесь "правилом двух стен". Перейдите к комнате, которая отделяет вас и улицу по меньшей мере двумя стенами и держитесь поближе к опорной стене.

Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после отбоя.

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Не публикуйте и не распространяйте в социальных сетях адреса "прилетов", фото и видео с последствиями вражеских обстрелов или работу ПВО. Так ведь вы помогаете врагу корректировать огонь.