Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожской области

Тревогу в Запорожской области и городе Запорожье объявили в 21:54. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении региона.

Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА,

– написали военные.

Позже Воздушные силы предупредили, что вражеские беспилотники движутся в направлении Запорожья.

О работе ПВО стало известно в 22:29. Об этом написал Иван Федоров.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – отметил глава Запорожской ОВА.

В 22:32 Федоров также предупредил, что к угрозам для Запорожской области еще добавилась активность вражеской тактической авиации. Поэтому жителей региона призвали находиться в укрытиях.

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