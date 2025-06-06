Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи у Запорізькій області

Тривогу у Запорізькій області та місті Запоріжжя оголосили о 21:54. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку регіону.

Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА,

– написали військові.

Пізніше Повітряні сили попередили, що ворожі безпілотники рухаються у напрямку Запоріжжя.

Про роботу ППО стало відомо о 22:29. Про це написав Іван Федоров.

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – зазначив очільник Запорізької ОВА.

О 22:32 Федоров також попередив, що до загроз для Запорізької області ще додалася активність ворожої тактичної авіації. Тому жителів регіону закликали перебувати в укриттях.

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