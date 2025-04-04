Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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Взрывы в Запорожье 4 апреля

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 21:26. Глава ОВА предупредил об угрозе ударных беспилотников.

В 22:08 Федоров заявил, что работает наша ПВО. Уже вскоре тревогу объявили также в Запорожье.

Запорожье, оставайтесь в укрытиях! Несколько групп "Шахедов" в пригороде,

– написали Воздушные силы о 22:11.

Председатель ОВА снова сообщил о работе противовоздушной обороны.

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