14 мая, 02:00
В Запорожье работают силы ПВО, взрывы также в Винницкой и Житомирской областях
В Запорожской, Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы. Работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Смотрите также Россия выпустила по Украине "Шахеды": тревога доходит до Запада
Что известно о взрывах в Запорожской области
В 1:52 в Запорожье объявили воздушную тревогу.
Местные телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Винницкой и Житомирской областях. Известно о "Шахедах" из Житомирской области в Хмельницкую область.