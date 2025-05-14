В Запорожье работают силы ПВО, взрывы также в Винницкой и Житомирской областях

В Запорожской, Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожской области

В 1:52 в Запорожье объявили воздушную тревогу.

Местные телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Винницкой и Житомирской областях. Известно о "Шахедах" из Житомирской области в Хмельницкую область.