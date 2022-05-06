Там российским оккупантам удалось временно оккупировать определенные населенные пункты. Поэтому они пока безнаказанно совершают террор местного населения и позорные зверства.

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Ситуация в Запорожье

В ОВА сообщают, что в Запорожье активного наступления врага нет. Но своим огнем, который ведет, он хочет сковать позиции наших войск и уничтожить артиллерийские подразделения.

В Гуляйполе российские оккупанты производили обстрел. Из-за этого загорелся местный детский сад "Родничок". Также горели жилые дома в городе Пологи и Орехов. Спасателям удалось потушить огонь. Также в Орехове группа разминирования изъяла и обезвредила артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра и 2 остатка от "Градов".

Работали специалисты по разминированию и на других направлениях. В селе Григоровка уничтожили в поле 3 реактивных снаряда "Ураган". Также в полях, но уже за Новояковловкой изъяли и обезвредили 16 реактивных снарядов с кумулятивно-осколочными боевыми элементами.

Эвакуация и нарушение комендантского часа

В Запорожской ОВА сообщили, что 6 мая будет эвакуация из Мариуполя. Людей просят собраться в 12:00 возле ТРЦ "Порт Сити" в городе. Оттуда их должны привезти в Запорожье.

Отчитались и о нарушителях комендантского часа. За минувшую ночь таких в Запорожье задержали 46 человек. 41 мужчину и 5 женщин доставили в полицию.

Напомнили в ОВА и о том, что в Запорожье снова будет долгий комендантский час. Ограничения продлятся с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.

Что происходит на фронте

Генштаб ВСУ с утра 6 мая традиционно обнародовал новую информацию с основными новостями с фронта. На Донбассе украинским воинам удалось отразить 11 атак российских захватчиков. Враг же наращивает системы ПВО и перегруппировывает и восстанавливает подразделения. Также возобновился штурм "Азовстали" в Мариуполе.

В Харьковской области российские оккупанты обустроили себе госпиталь во временно оккупированном Купянске. Сейчас там находятся около 300 раненых. Также они продолжают подлые обстрелы города Харькова.

Ранее в Генштабе сообщали об освобождении нескольких населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Но ведь враг не может оставить их просто так. Соответственно, теперь российские оккупанты обстреливают те села, которые Вооруженным Силам Украины удалось освободить.

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