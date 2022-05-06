Там російським окупантам вдалось тимчасово окупувати певні населені пункти. Тому вони поки безкарно чинять терор місцевого населення і ганебні звірства.

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Ситуація на Запоріжжі

В ОВА повідомляють, що на Запоріжжя активного наступу ворога немає. Але через свій вогонь, який веде, він хоче скувати позиції наших військ і знищити артилерійські підрозділи.

У Гуляйполі російські окупанти проводили обстріл. Через це загорівся місцевий дитячий садок "Джерельце". Також горіли житлові будинки у місті Пологи та Оріхів. Рятувальникам вдалось загасити вогонь. Також у Оріхові група розмінування вилучила та знешкодила артилерійський снаряд калібру 152 міліметри та 2 залишки від "Градів".

Працювали фахівці з розмінування й на інших напрямках. У селі Григорівка знищили в полі 3 реактивних снаряди "Ураган". Також у полях, але вже за Новояковлівкою вилучили та знешкодили 16 реактивних снарядів з кумулятивно-осколковими бойовими елементами.

Евакуація та порушення комендантської години

У Запорізькій ОВА повідомили, що 6 травня буде евакуація з Маріуполя. Людей просять зібратись о 12:00 біля ТРЦ "Порт Сіті" у місті. Звідти їх мають привезти до Запоріжжя.

Відзвітували й про порушників комендантської години. За минулу ніч таких на Запоріжжі затримали аж 46 людей. 41 чоловіка та 5 жінок доставили до поліції.

Нагадали в ОВА й про те, що у Запоріжжі знову буде довга комендантська година. Обмеження триватимуть з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня.

Що відбувається на фронті

Генштаб ЗСУ зранку 6 травня традиційно оприлюднив нову інформацію з основними новинами з фронту. На Донбасі українським воїнам вдалось відбити 11 атак російських загарбників. Натомість ворог нарощує системи ППО та перегруповує й відновлює підрозділи. Також поновився штурм "Азовсталі" в Маріуполі.

У Харківській області російські окупанти облаштували собі госпіталь у тимчасово окупованому Куп'янську. Зараз там перебуває майже 300 поранених. Також вони продовжують підлі обстріли міста Харкова.

Раніше у Генштабі повідомляли про звільнення кількох населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині. Але ж ворог не може залишити їх просто так. Відповідно тепер російські окупанти обстрілюють ті села, які Збройним Силам України вдалось звільнити.

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