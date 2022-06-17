Об этом рассказали в Запорожской ОВА. Случилось это около 10 часов.

Читайте также 33 тысячи уничтоженных оккупантов и подбитый буксир "Василий Бех": основное за 114 день войны

Предварительно жертв и разрушений нет

Как сообщают в ведомстве, ракету удалось сбить над Вольнянским районом. Свою работу эффективно проделали силы ПВО. Подробная информация об этом уточняется. Предварительно известно, что удалось избежать жертв и разрушений.

Тем временем тревога звучала на Закарпатье

Заметим, что на момент сбития вражеской ракеты в Запорожье сирены не звучали. Зато их слышали на Закарпатье. Причем, это была единственная область Украины, за исключением Луганской, где был сигнал о воздушной тревоге. Его объявили около 09:47, а отбой был около 10:44.

Что стало причиной того, что Закарпатье было единственным регионом, где утром звучали воздушные тревоги – неизвестно.