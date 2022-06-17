Про це розповіли у Запорізькій ОВА. Сталось це близько 10:00.

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Попередньо жертв і руйнувань немає

Як повідомляють у відомстві, ракету вдалось збити над Вільнянським районом. Свою роботу ефективно виконали сили ППО. Наразі детальніша інформація про це уточнюється. Попередньо відомо, що вдалось уникнути жертв і руйнувань.

Тим часом тривога лунала на Закарпатті

Зауважимо, що на момент збиття ворожої ракети на Запоріжжі сирени не лунали. Натомість їх чули на Закарпатті. Причому це була єдина область України, за виключенням Луганської, де був сигнал про повітряну тривогу. Його оголосили близько 09:47, а відбій був близько 10:44.

Що стало причиною того, що Закарпаття було єдиним регіоном, де зранку лунали повітряні тривоги – достеменно невідомо.