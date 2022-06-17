Близько 09:47 на Закарпатті почала лунати повітряна тривога. Зауважимо, що на той момент в Україні більше ніде не було сирен. Але це не означає, що ризику ракетних атак немає. Тож перебувайте в укритті доти, поки не пролунає сигнал про відбій. О 10:44 на Закарпатті пролунав сигнал про відбій.

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Закарпаття – єдине, де лунають сирени



На Закарпатті лунає повітряна тривога / Скриншот vadimklimenko

Зауважимо, що з 4 квітня повітряна тривога оголошена в Луганській області. Це вимушений крок, адже окупанти обстрілюють її цілими днями. Тож там мешканці дійсно постійно перебувають під загрозою атаки. Причому не лише ракетної, а й з будь-якого іншого виду ворожого озброєння.

Слід пам'ятати, що Херсонська область перебуває під окупацією. Тож там узагалі не лунають сирени. Водночас містяни повідомляють про регулярні вибухи, які стаються. Але, на жаль, про їхню загрозу заздалегідь не повідомляють.

Нагадуємо, що ігнорувати повітряну тривогу не можна ні в якому разі. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно до укриття. Залишайтесь у ньому доти, поки не буде сигналу про відбій. Лише після цього можна виходити зі сховища. Але слід бути обережними, адже місцями можна натрапити на наслідки обстрілів. Наприклад, уламки снарядів і так далі.

Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву

Зранку 17 червня російські військові ракетами атакували Миколаїв. Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що внаслідок атаки постраждали 4 багатоповерхівки, а також об'єкт інфраструктури.

На жаль, не минулось без жертв і постраждалих. Відомо про шістьох поранених, серед яких – дитина, а також одну загиблу людину. Станом на 08:23 на місці тривали рятувальні роботи.

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