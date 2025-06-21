Известно, что работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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В 2:24 телеграм-канал "Николаевский Ванек" сообщил о том, чтокак минимум одном дроне, который двигался в сторону Запорожья. Также он предупредил, что можно будет услышать работу наших защитников по "Шахеду".

Сразу же после этого появилось сообщение от Ивана Федорова.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– отметил глава Запорожской ОВА.