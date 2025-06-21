Відомо, що працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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О 2:24 телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" повідомив про щонайменше один дрон, який рухався у бік Запоріжжя. Також він попередив, що можна буде почути роботу наших захисників по "Шахеду".

Одразу ж після цього з'явилося повідомлення від Івана Федорова.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– зазначив очільник Запорізької ОВА.