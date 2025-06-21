Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Думську.

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Що відомо про атаку дронів на Одесу

Так, о 01:08 в Одеській області повторно оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА.

Вже за кілька хвилин місцеві ЗМІ повідомили про роботу ППО по цілях.

Монітори писали про групу з 14 "Шахедів", що прямували на Одещину з моря. З них 6 рухалися летіли до Південного/Коблево/Чорноморська, а решта – в бік Чорноморська / Одеси.

Інфографіка російської атаки на Одещину / фото monitor

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Зауважимо, вже після опівночі вибухи лунали у Дніпрі та Кременчуку. Останній перебуває під масованою атакою дронів, монітори пишуть про більш як десяток "Шахедів", що кружляють у секторі.