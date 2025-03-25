Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает 24 Канал.
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Ночью 25 марта Россия в очередной раз запустила по Украине "Шахеды". Утром в 06:13 на Запорожье работали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает 24 Канал.
Смотрите также Продвижение ВСУ в Донецкой и Луганской областях и успехи на Белгородщине: обзор фронта от ISW