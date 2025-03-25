Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає 24 Канал. Повітряна тривога в області розпочалася ще о 04:45.
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Уночі 25 березня Росія вкотре запустила по Україні "Шахеди". Уранці о 06:13 на Запоріжжі працювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає 24 Канал. Повітряна тривога в області розпочалася ще о 04:45.
Дивіться також Просування ЗСУ на Донеччині та Луганщині й успіхи на Бєлгородщині: огляд фронту від ISW