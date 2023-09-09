Оккупационные "власти" на Донбассе на заседании включили гимн Украины и песню "Отец наш Бандера". Видео с их реакцией обнародовали белорусские СМИ. 24 Канал.

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Страх и непонимание в глазах

Очевидно, представители так называемой "власти" Донбасса не привыкли к неожиданностям. В начале их заседания кто-то подключился и включил им гимн Украины, а затем и патриотическую песню о Степане Бандере. Кстати, россияне его панически боятся.

Первой реакцией всех присутствовавших было резкое изменение выражений лиц. На них сразу отразился новый спектр эмоций: от безразличия к непониманию и даже страху. Кто-то пытался перекричать гимн, кто-то нервно улыбался, но большинство просто сидело и ждало, пока он закончится, боясь пошевелиться.

Реакция "власти" так называемой "ДНР" на гимн и патриотическую украинскую песню: смотрите видео

После того, как гимн выключили, заиграла песня "Отец наш Бандера". В этот момент оккупационная "власть" откровенно испугалась. Особенно четко это можно увидеть на реакции мужчины, который "представлял" Дебальцево.

Оккупантам еще раз напомнили, что их власть временная, а территории, которыми они якобы "управляют", рано или поздно вернутся под украинский флаг.

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