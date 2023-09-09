Оккупационные "власти" на Донбассе на заседании включили гимн Украины и песню "Отец наш Бандера". Видео с их реакцией обнародовали белорусские СМИ. 24 Канал.
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Страх и непонимание в глазах
Очевидно, представители так называемой "власти" Донбасса не привыкли к неожиданностям. В начале их заседания кто-то подключился и включил им гимн Украины, а затем и патриотическую песню о Степане Бандере. Кстати, россияне его панически боятся.
Первой реакцией всех присутствовавших было резкое изменение выражений лиц. На них сразу отразился новый спектр эмоций: от безразличия к непониманию и даже страху. Кто-то пытался перекричать гимн, кто-то нервно улыбался, но большинство просто сидело и ждало, пока он закончится, боясь пошевелиться.
Реакция "власти" так называемой "ДНР" на гимн и патриотическую украинскую песню: смотрите видео
После того, как гимн выключили, заиграла песня "Отец наш Бандера". В этот момент оккупационная "власть" откровенно испугалась. Особенно четко это можно увидеть на реакции мужчины, который "представлял" Дебальцево.
Оккупантам еще раз напомнили, что их власть временная, а территории, которыми они якобы "управляют", рано или поздно вернутся под украинский флаг.
Оккупированные территории: последние новости
- Во временно захваченном городе Пологи Запорожской области 8 сентября прогремели взрывы. "Хлопок" посетил здание, где собрались оккупанты вместе с "избирательными комиссиями" России. Городской голова города Пологи Юрий Коноваленко подтвердил информацию, что 8 сентября в городе прогремели взрывы. Он отметил, что оккупанты, вероятно, свозили в то здание документацию относительно так называемых "выборов".
- На фоне успехов украинских военных российские оккупанты начали усиленно укрепляться. В частности, враг пытается выстроить оборону вокруг Мариуполя Донецкой области. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сказал, что российские захватчики разумно оценивают риски при всей показной браваде в пропаганде.
- Россия оккупировала территорию Украины и пытается узаконить это путем выборов. Местные не дают захватчикам расслабиться и демонстрируют свои настроения. 8 сентября начались выборы в оккупационные "администрации". Избиратели всячески демонстрируют, что в их бюллетенях нет нужного варианта и дописывают его самостоятельно – они выбирают Украину.