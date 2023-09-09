Окупаційній "владі" на Донбасі на засіданні ввімкнули гімн України та пісню "Батько наш Бандера". Відео із їхньою реакцією оприлюднили білоруські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Страх та нерозуміння в очах

Вочевидь, представники так званої "влади" на Донеччині не звикли до неочікуваностей. На початку їхнього засідання хтось під'єднався та ввімкнув їм гімн України, а потім і патріотичну пісню про Степана Бандеру. До слова, росіяни його панічно бояться.

Першою реакцією усіх присутніх була різка зміна виразів облич. На них одразу відбився новий спектр емоцій: від байдужості до нерозуміння та навіть страху. Хтось намагався перекричати гімн, хтось нервово посміхався, але більшість просто сиділа й чекала, поки він закінчиться, боячись поворухнутись.

Реакція "влади" так званої "ДНР" на гімн та патріотичну українську пісню: дивіться відео

Після того, як гімн вимкнули, заграла пісня "Батько наш Бандера". У цей момент окупаційна "влада" відверто перелякалась. Особливо чітко це можна побачити на реакції чоловіка, який "представляв" Дебальцеве.

Окупантам вкотре нагадали, що їхня влада тимчасова, а території, якими вони нібито "керують", рано чи пізно повернуться під український прапор.

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