Агенты "Атеш" получили документ, в котором изложены призывы к саботажу на заводах оборонно-промышленного комплекса. Эти инструкции уже распространяются среди работников заводов.

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Что известно о саботаже на вражеских заводах

На нашу почту пришло письмо от агентов с текстовым документом, где расписаны призывы к саботажу на заводах оборонно-промышленного комплекса... Рабочие с большим интересом воспринимают эти призывы и готовы действовать,

– заявил агент.

Партизаны "Атеш" отметили, что в инструкции описаны поэтапные действия, которые начали распространяться среди сотрудников крупных предприятий.

Рекомендации работникам заводов оборонно-промышленного комплекса в России и Беларуси

В документе есть инструкции для различной категории работников, в которых указано, что именно они должны делать, чтобы замедлить работу заводов.

Мы становимся свидетелями краха преступного режима. Поддерживайте борьбу, каждый саботаж приближает нашу победу,

– заверили в "Атеш".

Они также сообщали, что в российском курортном городе Сочи российская оккупационная армия разместила свое ПВО на пляже, где отдыхают россияне.