Еще с вечера 26 октября Россия начала атаку "Шахедов" на Украину. Около 02:00 в Житомирской области раздавались взрывы, сообщили мониторинговые каналы.
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В Житомирской области было громко
Местные паблики пишут о том, что в регионе работала ПВО по вражеским целям. В пригороде были слышны взрывы.
Отмечается, что 4 дрона перелетели на Житомирщину из Киевщины и направляются на запад в сторону Хмельницкой области.
Также мониторы сообщают про движение еще одного БПЛА в сторону Житомирской области с Киевской.
К слову, днем оккупанты сбросили две ФАБ-250 на Константиновку. Один человек погиб, еще трое получили ранения. В обращении президент Зеленский упомянул, что в городе пострадали четверо полицейских.