Ще з вечора 26 жовтня Росія розпочала атаку "Шахедів" на Україну. Близько 02:00 у Житомирській області лунали вибухи, повідомили моніторингові канали.
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На Житомирщині було гучно
Місцеві пабліки пишуть про те, що у регіоні працювала ППО по ворожих цілях. У передмісті було чути вибухи.
Зазначається, що 4 дрони перелетіли на Житомирщину з Київщини і прямують у напрямку Хмельницької області.
Монітори також повідомляють про рух ще одного БпЛА у бік Житомирщини з Київщини.
До слова, вдень окупанти скинули дві ФАБ-250 на Костянтинівку. Одна людина загинули, ще троє зазнали поранень. У зверненні президент Зеленський згадав, що у місті постраждали четверо поліцейських.