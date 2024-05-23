Утром 23 мая стало известно о вражеском разведывательном дроне на Житомирщине. По нему работает ПВО.

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На Житомирщине работают защитники неба

В Воздушных силах сообщили о том, что в Житомирскую область залетел вражеский разведывательный дрон. Также там отметили, что по этой цели работают наши военные.

До этого о работе ПВО по разведывательному дрону сообщали также и в Херсонской области. Также такие БпЛА заметили в Днепропетровской и Винницкой областях, а также в Кировоградской и Черкасской областях.

Разведывательные дроны фиксировали 23 мая в разных регионах Украины. Враг пытается собрать информацию, которая ему необходима для следующего удара.

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