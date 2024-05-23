Зранку 23 травня стало відомо про ворожий розвідувальний дрон на Житомирщині. По ньому працює ППО.
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На Житомирщині працюють оборонці неба
У Повітряних силах сповістили про те, що у Житомирську область залетів ворожий розвідувальний дрон. Також там зазначили, що по цій цілі працюють наші військові.
До цього про роботу ППО по розвідувальному дрону повідомляли також і у Херсонській області. Також такі БпЛА помітили на Дніпропетровщині та Вінниччині, а також у Кіровоградській та Черкаській областях.
Розвідувальні дрони фіксували 23 травня у різних регіонах України. Ворог намагається зібрати інформацію, яка йому необхідна для наступного удару.
21 травня Україна збила 28 "Шахедів"
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