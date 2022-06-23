Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг". Там также рассказали о ситуации на Юге в течение суток 22 июня.

Враг соорудил мощную оборону на Херсонщине, но мы продвигаемся, - ОК "Юг"

ВСУ атакуют врага на Змеином

Оперативное командование "Юг" сообщило, что ситуация в операционной зоне на Николаевско-Херсонском направлении сложная, однако – контролируемая.

Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1",

– сообщило ОК "Юг".

Также командование добавило, что за сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач на Юге ВСУ уничтожили:

20 кафиров;

самоходную гаубицу "Мста-С";

зенитную установку;

тягач;

4 единицы автомобильной техники;

2 склада боеприпасов в Херсонской области.

Однако до сих пор окончательные вражеские потери разведывают.

Оккупанты на Юге продолжают боевые действия

Оперативное командование "Юг" объяснило, что российские кафиры проводят боевые действия в контрбатарейной тактике на рубежах обороны. В частности, враги:

вертолетом нанесли удар по нашим позициям, однако под нашим огнем в ответ Ка-52 ретировался;

совершили 3 ракетных удара, в частности – по Николаеву массированный ракетный удар с 7 ракет типа Оникс.

В результате удара по Николаеву поразили производственную и социальную инфраструктуру города. В результате попаданий в нескольких районах областного центра возникли пожары, в частности горела сухая трава и емкости с подсолнечным маслом.

К счастью, масштабный пожар на площади более 300 квадратных метров удалось ликвидировать. Предварительно известно о 2 раненых.

Кроме того, российские кафиры дважды атаковали Одесщину, однако обе ракеты наша противовоздушная оборона уничтожила над морем.

В Черном море до сих пор вражеский флот

В ОК "Юг" объяснили, что корабельная группировка вражеского флота составляет:

5 ракетных;

а также 3 больших десантных корабля.

Следует вспомнить, что из-за усиления шторма россияне провели определенную рокировку сил. Однако сущности задач и силы угрозы это не изменяет.

"Также повышается вероятность бесконтрольного движения морских мин, в частности, в направлении побережья", – поправило командование.

Также людей призвали не подвергаться информационным атакам врага о том, что якобы есть "ячейки нацизма" в Домах культуры, театрах и образовательных учреждениях Одесщины.

ВСУ могли атаковать "вышки Бойко": коротко

20 июня, вероятно, ВСУ атаковали "Вышки Бойко" . Речь идет о платформах "Черноморнефтегаза".

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук говорил, что официального подтверждения того, что украинская армия обстреляла газовые вышки в Черном море, нет.

Однако Братчук добавил, по его мнению, ВСУ имели для этого основания, ведь Россия разместила там военных и оборудование.

22 июня спутниковые снимки NASA зафиксировали пожар на "вышках Бойко" . Были видны не менее 4 очага пожара.

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